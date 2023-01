World of Warcraft: un cosplay di Jaina Proudmoore magica e bella

Continua a rinnovarsi ancora World of Warcraft, l'epica saga fantasy ideata da Blizzard negli anni '90 che è passata dal genere RTS a quello MMORPG negli anni 2000, portandolo a essere uno dei videogiochi più giocati di tutti i tempi. Stavolta lo fa con l'espansione Dragonflight, che ancora una volta porterà i personaggi più importanti in gioco.

Ci sono ovviamente i guerrieri dell'alleanza e dell'orda, con i loro capi fazione e tutti coloro che sono associati. Tra questi, non va dimenticata colei che per lungo tempo è stata una maga del Kirin Tor e che ora protegge le isole di Kul Tiras: Jaina Proudmoore, la maga esperta dell'acqua e del ghiaccio.

Jaina è un personaggio che ha attirato l'attenzione dei fan per la sua intelligenza, la sua forza e la sua bellezza. Il suo aspetto ha ispirato molte cosplayer a creare delle interpretazioni della maga di World of Warcraft che sono molto accurate e dettagliate. Un esempio? Basta guardare ciò che ha messo in pratica Silivren, nota cosplayer tedesca che si è fatta aiutare dal fotografo eosAndy per tirare fuori un ottimo cosplay di Jaina Proudmoore, o Jaina Marefiero per chi ama la traduzione e localizzazione italiana.

Un cosplay di Jaina Proudmoore dovrebbe rispecchiare non solo l'aspetto del personaggio, ma anche il suo spirito e la sua personalità, con Silivren che sembra essere riuscita nell'intento: prendendo in considerazione una delle versioni più recenti del personaggio, ovvero quella con i capelli bianchi tranne il ciuffo biondo, questa Jaina ha i vestiti da maga che ha sempre usato e sta per sfoderare una magia con la mano destra.

