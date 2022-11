World of Warcraft: un cosplay di Valeera, l'elfa che uccide nel buio

La storia di Warcraft nasce negli anni '90 con i leggendari RTS, i Real-Time Strategy che resero questo universo high fantasy immensamente famoso. Con il lavoro in Blizzard di Mike Morhaime e altre personalità di spicco, si è andato poi a compiere lo sviluppo del progetto World of Warcraft, che ha ampliato a dismisura questo territorio epico.

Oggi World of Warcraft può vantare diversi record in qualità di MMORPG e ancora adesso riesce a intrattenere milioni di persone grazie a territori sempre nuovi, contenuti inediti e tanti personaggi in azione. Negli anni infatti il numero di individui che hanno qualcosa da dire per comporre questa enorme storia è aumentato ulteriormente, con alcuni dei quali che hanno potuto godere anche di narrazioni fuori dal medium videoludico.

Si pensi all'elfa del sangue Valeera Sanguinar, uno dei personaggi che ha guadagnato trazione alcuni anni fa, anche grazie a World of Warcraft the Comic e ad alcuni romanzi di Christie Golden. L'elfa è un'assassina spietata che però non è affiliata all'orda, vista la sua natura da gladiatrice che l'ha vista combattere contro chiunque.

In questo cosplay di Valeera Sanguinar creato da Lil G si intravede la preparazione per un nuovo assassinio ma prima di gettarsi nelle ombre che la nasconderanno alla vista di chiunque. Questo mondo intanto si sta preparando ad accogliere World of Warcraft: Dragonflight.