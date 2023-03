World of Warcraft: un cosplay di Valeera Sanguinar in armatura è una gemma

World of Warcraft, popolarmente abbreviato con la sigla WoW, è un MMMORPG, il più famoso e giocato di sempre, sviluppato dalla Blizzard Entertainment che ha dato sviluppo all'universo creato una decina d'anni prima con la serie di giochi RTS Warcraft.

WoW è uno dei giochi più popolari e influenti nel suo genere, con una vasta gamma di personaggi e una ricca storia di gioco, che è stata ulteriormente ampliata con l'espansione Dragonflight. Non tutte queste storie però hanno trovato sviluppo tramite i primi RTS, le loro espansioni e le quest sviluppate appositamente per World of Warcraft. Ci sono stati diversi personaggi la cui lore è stata espansa grazie a media aggiuntivi, come fumetti e libri.

Uno degli eventi più importanti del mondo di World of Warcraft è il torneo di Dire Maul, un'area di Feralas dove si tenevano scontri tra gladiatori e che hanno visto affrontarsi diversi personaggi di un certo spessore. Oltre Lo'Gosh, alias di Varian Wrynn, e Broll Bearmantle, c'era un'altra guerriera che si gettava nella mischia, sconfiggendo tutti grazie alle sue abilità da assassina.

In breve, Valeera Sanguinar è diventato uno dei personaggi di spicco di World of Warcraft. È un'elfa del sangue che da giovane tentò di rubare un artefatto magico, ma per questo fu catturata, imprigionata e poi si ritrovò a fare da gladiatrice a Dire Maul. Riesce poi a riottenere la sua libertà al fianco di Varian e ora è un personaggio con un ruolo particolare nella storia.

Intanto rivediamola in questo cosplay di Valeera Sanguinar con armatura da ladro al completo: il rosso che la avvolge poi sparisce quando usa le sue abilità in World of Warcraft, ed è un'icona per chiunque si cimenti con questa classe. Dallo stesso universo arriva anche questo cosplay della maga Jaina Proudmoore.