World of Warcraft: un cosply di Tyrande, la Gran Sacerdotessa di Elune in preghiera

L'universo narrativo di https://www.everyeye.it/notizie/world-of-warcraft-dragonflight-blizzard-svela-roadmap-2023-espansione-625826.html, il primo update del 2023 che porta l'utenza verso nuove, mirabolanti avventure per Azeroth. La lore si espande, ma facciamo un passo indietro con l'interpretazione condivisa dalla cosplayer Lune Dark Wolf.

Di fondamentale importanza per la trama, Tyrande Soffiabrezza è un'elfa della notte che veste il ruolo di Gran Sacrdotessa di Elune. Appare per la prima volta in Warcraft III, ma la sua presenza si espande all'universo letterario della saga e ai videogiochi spin-off Heroes of the Storm ed Hearthstone.

Prima della Frattura, Tyrande viveva nella città elfica di Suramar con i suoi due grandi amici e fratelli gemelli Malfurion e Illidan Grantempesta. Sebbene i tre presero strade separate, con Tyrande si avvicinò alla sorellanza di Elune, Malfurion che apprese le arti druidiche da Cenarius e Illidan che si interessò alle arti arcane, il loro legame non si spezzò mai. Illidan era infatti perdutamente innamorato di Tyrande, ma né lei né suo fratello Malfurion erano a conoscenza della cosa. D'altronde, questi due erano innamorati l'uno dell'altra. Questo triangolo amoroso portò poi al tradimento di Illidan e a gravi conseguenze.

In questo cosplay di Tyrande da World of Warcraft vediamo la sacerdotessa pregare verso Elune. Immersa fino alle ginocchia in un lago, l'elfa della notte dalla pelle rosea e i capelli smeraldo ha i palmi delle mani e lo sguardo rivolti verso l'alto. Ecco tutto quello che c'è da sapere su World of Warcraft Dragonflight.