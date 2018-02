World of Warcraft: i data miner avrebbero scovato nuove possibili razze giocabili?

L'ultimadi Battle for Azeroth ha portato tantissimi nuovi contenuti: modelli, scenari e linee di dialogo. Una cosa, in particolare, ha catturato la nostra attenzione: una nuova mappa diinfatti potrebbe confermare quello che i fan aspettavano da tempo.

Questa zona, inclusa nell’universo alternativo di Warlords of Draenor potrebbe inserire gli Orchi di Draenor come possibile razza alleata giocabile. Gorgrond, infatti, potrebbe essere il fulcro dello scenario per arruolare i nostri alleati. Inoltre scavando nei vari file sarebbe stata trovata anche l’armatura retaggio nominata “Orc Clan”.

A convalidare questa ipotesi ci ha pensato anche il game director Ion Hazzikostas che, all’ultimo Q&A, ha lasciato trapelare che gli “Orchi di Draenor” sarebbero stati implementati insieme ad altre razze di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Chi invece è amante della trama del gioco, si potrebbe chiedere: che tipo di collegamento potrebbe esserci con questa razza ormai lasciata al di là del portale? La storia potrebbe prendere due direzioni differenti: Grommash Malogrido potrebbe far attraversare il suo clan attraverso il portale oscuro di WoD e aiutare la causa dell’Orda oppure attingere al clan Mag’har di Nagrand nel presente. Quali saranno inoltre le grandi differenze estetiche con gli orchi che ormai conosciamo? Questi nuovi alleati (dopo diverse sedute di fisioterapia) verranno finalmente dotati di una postura eretta invece di quella ingobbita e, probabilmente, di diverse colorazioni della pelle tra cui scegliere, proprio a causa della mancata influenza del Vil magia: marrone, nera e pallida.

Altri rumor, inoltre, parlavano della possibilità di inserire i Vulpera come nuova razza giocabile. Notizia poi parzialmente smentita in quanto Ornyx è subito intervenuto sui forum ufficiali per chiarire che certi dati vengono implementati per migliorare e velocizzare l'aggiunta e la personalizzazione di NPC, come avvenuto con i Draenei Forgialuce nella patch 7.3. Essenzialmente, Ornyx spiega di non prendere questi dati come indicatore sicuro dell'introduzione di Razze Alleate, ma essenzialmente rimane comunque una possibilità concreta.