World of Warcraft: dettagli e calendario dell'incursione Battaglia di Dazar'alor

Blizzard Entertainment ha svelato i primi dettagli e il calendario dell'incursione Battaglia di Dazar'alor di World of Warcraft: Battle for Azeroth, facente parte del recente aggiornamento Maree di Vendetta.

Questa nuova incursione fornirà a Orda e Alleanza la possibilità di affrontare scontri unici per le rispettive fazioni e di rivivere gli eventi dal punto di vista della fazione opposta. "Per innumerevoli ere, Dazar'alor è stata il centro del grande e potente Impero degli Zandalari. Le sue guardie hanno sventato innumerevoli attentati alla vita di Re Rastakhan e la città ha superato ordalie antiche e nuove. Mentre la guerra si avvicina alle rive di Zuldazar, l'Alleanza si imbarca in un rischioso tentativo per assediare la Piramide Dorata e spezzare il legame tra gli Zandalari e l'Orda".

I giocatori dell'Orda inizieranno l'incursione difendendosi dall'invasione nella giungla settentrionale di Zuldazar nella Difesa di Dazar'alor. In questo luogo ripercorreranno la storia dal punto di vista dell'Alleanza, trasformandosi in soldati della fazione opposta per tre scontri. Nell'atto finale, l'Orda tornerà a vestire i panni della propria fazione. L'avventura dell'Alleanza comincia con un attacco navale al porto di Dazar'alor nell'Assedio di Dazar'alor, e proseguirà fino alla sala del trono di Rastakhan. Nell'atto finale (tre boss), si trasformeranno in soldati della fazione opposta.

In Battaglia di Dazar'alor i giocatori potranno affrontare in totale 9 boss nelle modalità Ricerca delle incursioni, Normale, Eroica e Mitica. Sarà richiesto un personaggio di livello 120, mentre per il livello oggetti minimo per la modalità Ricerca delle incursioni sarà 350. A seguire, il calendario fornito da Blizzard:



23 gennaio - Modalità Normale ed Eroica

30 gennaio – Modalità Mitica e prima ala della Ricerca delle incursioni

13 febbraio – Seconda ala della Ricerca delle incursioni

27 Febbraio – Terza ala della Ricerca delle incursioni

Per maggiori dettagli sui boss e sulle imprese dell'incursione, vi consigliamo di leggere il lunghissimo post apparso sul sito ufficiale della compagnia americana.