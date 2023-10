World of Warcraft: donati oltre 1 milione di dollari in sostegno dell'Ucraina

Attraverso l'acquisto di due pet, Sunny e Flurky, la community di World of Warcraft ha raccolto più di un milione di dollari destinati ad aiutare l'Ucraina.

I fondi sono stati devoluti a BlueCheck Ukraine, co-fondata dall'attore e attivista Liev Schreiber e da un collettivo di esperti in risposta alle crisi umanitarie la cui missione è identificare, esaminare e sostenere rapidamente le organizzazioni umanitarie ucraine.

Il denaro è stato messo insieme attraverso l'acquisto di un bundle dal valore di 20 dollari per un periodo di tempo limitato. Il pacchetto conteneva Sunny, il Golden Retriever, e Flurky, il Murloc. I colori dei due animaletti richiamano volutamente quelli della bandiera dell'Ucraina e Flurky tiene fre le mani anche un girasole, il fiore nazionale.

Con i fondi raccolti, l’organizzazione ha potuto sostenere gruppi come Project Victory, Ukraine Assistance Organization, Voices of Children, TAPS Ukraine, Cash for Refugees e altri gruppi umanitari, dispensando aiuti finanziari urgenti ai partner.

L'iniziativa di Blizzard, che fortunatamente non è la prima in ambito videoludico (vedi THQ Nordic in sostegno dei rifugiati o quella di The Sandbox per l'Ucraina) si è svolta in collaborazione con l'attrice ucraina Mila Kunis, nonché fan di World of Warcraft.

Consentirà di fornire assistenza medica, riabilitare strutture sanitarie danneggiate, fornire cibo, acqua e riparo alle persone costrette ad abbandonare le loro case, prendersi cura di anziani e bambini e rispondere rapidamente a molte più urgenti esigenze degli ucraini colpiti dalla guerra.