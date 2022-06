World of Warcraft Dragonflight: Blizzard fissa la finestra di lancio a fine 2022

Senza particolare clamore, Blizzard Entertainment ha fissato la finestra di lancio di World of Warcraft: Dragonflight, la nuova attesissima espansione dell'MMORPG di maggior successo di tutti i tempi.

La casa di Irvine ha silenziosamente aggiornato la finestra di lancio dell'espansione all'interno della pagina del negozio, fissandola in un periodo antecedente al 31 dicembre 2022. Si tratta di un'informazione sicuramente vaga, dal momento che non stiamo parlando di una data precisa, ma che almeno conferma l'arrivo dell'espansione entro la fine di quest'anno. Si tratta senz'altro di una buona notizia per i fan più pessimisti, che temevano di non poter giocare a Dragonflight prima del prossimo anno.

La nuova espansione, ricordiamo, inviterà i giocatori ad unirsi agli Stormi dei Draghi di Azeroth nel loro ritorno sulle Isole dei Draghi, un reame perduto pieno di magia e mistero dove risiedono gli Evocatori Dracthyr, una nuova classe e una nuova razza di dragoidi dall'aspetto umanoide pronti a unirsi ai ranghi dell'Orda o dell'Alleanza. Dragonflight innalzerà il level cap a 70 e, tra le altre cose, introdurrà anche nuove Spedizioni e una nuova Incursione ambientata nell'antica prigione delle Incarnazioni Primordiali. I preordini sono già aperti su Battle.net per le edizioni Base (49,99 euro), Eroica (69,99 euro) ed Epica (89,99 euro). Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi alla Beta di World of Warcraft: Dragonflight.