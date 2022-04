World of Warcraft Dragonflight: come iscriversi alla Beta della nuova espansione

Ieri sera è stata annunciata la tanto chiacchierata espansione World of Warcraft Dragonflight, la quale dovrebbe arrivare nel corso dell'anno con l'obiettivo di ampliare ulteriormente il ventaglio di contenuti del gioco Blizzard. In attesa dell'uscita del DLC, i giocatori possono già provare ad iscriversi alla fase di test.

Chiunque sia interessato a partecipare alla Beta di World of Warcraft Dragonflight può farlo seguendo pochi e semplici passi. Per iscriversi alla versione di prova del gioco non occorre fare altro che visitare il sito ufficiale dell'espansione e cliccare sul grosso tasto con su scritto "Iscriviti alla Beta". A questo punto verrete reindirizzati ad una nuova pagina nella quale immettere le vostre credenziali per l'accesso all'account Battle.net, così che possiate abilitare il profilo a prendere parte alla versione di test. Una volta completato correttamente il processo, vedrete a schermo il messaggio di colore verde che conferma l'avvenuta iscrizione alla Beta.

Va precisato che seguire questi passaggi non implica la partecipazione alla versione Beta dell'espansione di WoW, poiché il numero di slot disponibili è limitato e starà agli sviluppatori decidere quali degli utenti che si sono iscritti potranno prendere parte ai test.