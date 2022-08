World of Warcraft Dragonflight, Overwatch 2 e le date di uscita: leak in casa Blizzard

Mentre spuntano i primi indizi sulla possibile data di uscita di Diablo IV, una ulteriore indiscrezione colpisce l'universo di Activision, coinvolgendo altri due titoli.

Stando a quanto emerso da un presunto documento interno della compagnia, pare infatti che il colosso videoludico sia pronto a portare sul mercato molti titoli a marchio Blizzard. Nello specifico, parliamo di Overwatch 2 e della nuova espansione di World of Warcraft. Per quanto riguarda il primo, in particolare, sembra che la data di avvio dell'Early Access dell'hero shooter sia stata fissata al prossimo martedì 4 ottobre 2022.



Per quanto riguarda invece lo storico MMORPG, spunta in rete il possibile calendario di pubblicazione della nuova espansione. Stando a quest'ultimo, la data di lancio di World of Warcraft: Dragonflight corrisponderebbe al prossimo lunedì 28 novembre 2022. Il debutto del contenuto potrebbe però essere preceduto dalla pubblicazione di due Pre-Patch, attese rispettivamente per le giornate di martedì 30 agosto e martedì 25 ottobre 2022.

Al momento, stiamo parlando di semplici indiscrezioni, mentre mancano conferme da parte di Activision Blizzard. In attesa di comunicazioni ufficiali sull'esordio di Overwatch 2 e della nuova espansione di World of Warcraft, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una recente prova di World of Warcraft: Dragonflight, a cura del nostro Giovanni Calgaro.