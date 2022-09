World of Warcraft Dragonflight: il nuovo trailer svela la data d'uscita dell'espansione

A qualche giorno di distanza dalla chiusura dei server della Beta, i fan di World of Warcraft possono finalmente conoscere il giorno nel quale verrà pubblicata Dragonflight, la prossima grande espansione dell'MMORPG targato Blizzard.

Sul portale ufficiale del gioco, infatti, viene confermato che le Isole dei Draghi accoglieranno i giocatori a partire dal prossimo 29 novembre 2022. Tra le principali novità dell'espansione troviamo l'Evocatore Dracthyr, che è una classe inedita in grado di trasformarsi in un bellissimo drago, e il Volo Draconico, funzionalità grazie alla quale si potranno sorvolare le aree della mappa in sella ad un drago. Il DLC introduce anche un sistema di personalizzazione dell'interfaccia utente, le professioni aggiornate e un nuovo sistema di talenti. Ovviamente non mancheranno nuove incursioni e contenuti stagionali, con la Stagione 1 in partenza il 12 dicembre 2022.

Prima di lasciarvi al trailer con la data di lancio dell'espansione, disponibile anche con i sottotitoli in lingua italiana, vi ricordiamo che alcuni giocatori di World of Warcraft possono riscattare Shadowlands gratis in attesa di Dragonflight.

Avete già dato un'occhiata al nostro speciale sulle Isole dei Draghi di World of Warcraft Dragonflight?