World of Warcraft: un'elfa del sangue con la potenza della magia creata da Leah

Il pianeta di Azeroth è immensamente grande, suddiviso in due continenti maggiori e altri minori. Non è però sempre stato così, con questa Terra alternativa che è stata vittima di scissioni, fratture, guerre, calamità di natura demoniaca e magica. World of Warcraft è ambientato in questo mondo immensamente fratturato e abitato da più razze.

Una di queste sono dei parenti stretti degli elfi, ovvero gli elfi del sangue, un tempo conosciuti anche come alti elfi. Snelli, pallidi, dai capelli sempre biondi o rossicci, abitano uno degli angoli dei Reami Esterni e sono stati introdotti in The Burning Crusade, prima espansione effettiva di World of Warcraft. Questa stirpe guidata da Lor'themar Theron, dopo il tradimento del più famoso Kael'Thas Sunstrider, si è ambientata bene a Silvermoon e nell'orda, fazione che li ha accolti e per cui combattono.

Un elfo del sangue è sicuramente una creatura particolare data la necessità sempre infinita di magia, saziata solo in parte dalle possibilità date da Quel'Talas e le zone adiacenti, specie dopo la marcia di Arthas nella regione. La cosplayer Leah ha ricordato questa specie con un cosplay di un'elfa del sangue da World of Warcraft, bionda con un abito rosso e mentre scatena la sua magia per dare prova delle sue abilità.

