World of Warcraft: un elfo della notte nel magico cosplay di Melamori

Blizzard negli anni '90 riuscì a creare un brand per un videogioco RTS, Warcraft. Nel decennio successivo, la popolarità di Azeroth crebbe a dismisura, iniziando ad allargare i popoli coinvolti nelle faide. All'inizio c'erano orchi e umani, ai quali poi si sono uniti i non morti. In seguito vennero presentati anche gli antichi elfi della notte.

Gli elfi della notte sono una delle razze più potenti di Warcraft e ovviamente saranno anche parte importante della prossima espansione di World of Warcraft, Dragonflight, che vede anche l'esordio della razza dei Drachtyr. Solitamente limitati alle terre di Kalimdor, tra Ashenvale, il monte Hyjal e Teldrassil, hanno poi preso parte alla guerra contro la legione demoniaca guidata dal titano maledetto Sargeras.

Da quel momento, hanno iniziato a integrarsi di più con le altre razze di Azeroth, entrando a far parte dell'Alleanza e scontrandosi con l'Orda. Gli elfi della notte sono una delle razze più affascinanti di Warcraft e per questo sono spesso protagonisti di cosplay proposti in rete. Ultimamente è stata Melamori a presentarne una in due foto, che possono essere trovate in basso. Questo cosplay di un'elfa della notte di Warcraft riesce a incantare con la sua magia antica.

La razza si prepara a tornare a fine 2022 in World of Warcraft: Dragonflight.