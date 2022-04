World of Warcraft: nuova espansione annunciata la prossima settimana

Sappiamo che ad aprile Blizzard presenterà la nuova espansione di World of Warcraft, adesso abbiamo una data e un orario: il reveal è previsto per il 19 aprile alle 18:00, ora italiana, con uno showcase trasmesso su Twitch e YouTube.

Non sappiamo ancora molto in merito ma secodo alcuni leak, la nuova espansione di World of Warcraft si chiamerà Dragonflight e sarà incentrata (ovviamente) sui draghi e ci sarebbe anche un dominio web già registrato che riporta alla pagina dragonflight.blizzard.com, attualmente inattiva e senza contenuti di alcun tipo.

Nonostante l'hype negli ultimi anni non sia più lo stesso di un tempo, World of Warcraft può ancora contare su milioni di abbonati e su una community attivissima ed estremamente fedele. Blizzard dal canto suo pubblica regolarmente nuovi contenuti e dopo aver lanciato gli ultimi drop per Shadowlands, la compagnia presenterà il prossimo capitolo dell'universo di World of Warcraft.

L'annuncio, come detto, è previsto per il 19 aprile alle 18:00 mentre non ci sono informazioni riguardo la data di uscita, l'espansione potrebbe arrivare a cavallo tra l'estate e l'autunno di quest'anno mentre un lancio nel 2023 appare improbabile. A maggio, Blizzard svelerà ufficialmente anche World of Warcraft Mobile, titolo che segnerà l'approdo della serie su smartphone e tablet.