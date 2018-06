World of Warcraft: al via il secondo qualifier per la Summer Cup Arena nordamericana

La Summer Cup della Arena Championship di World of Warcraft ormai sta entrando sempre più nel vivo della competizione e, la seconda fase del qualifier del Nord America, sarà la quinta coppa che questa regione si troverà ad affrontare nella strada per il mondiale alla Blizzcon 2018.

Un vero e proprio fenomeno di massa, World of Warcraft è pronto a stupire nuovamente con la sua competizione Esport Arena. Oggi, 2 giugno, e domani le principali formazioni nordamericane si sfideranno per il secondo qualifier e, ovviamente per portarsi a casa l'ambito premio di 10,000 dollari e un passo più vicino al torneo del Blizzcon di fine anno.



Il torneo è strutturato in un sistema a doppia eliminazione e tutti i match saranno alla meglio di 5, ad eccezione del gran finale che vedrà le formazioni giocarsela al meglio di 7 match.



Sono ben quattordici i team pronti a darsi battaglia, in una sfida che pare tutt'altro che certa. Vincitori del primo round di qualificazione sono stati i The Move, seguiti dai Method Orange e, ancora, dai Kaska's Angel's.



Chi sarà quindi il vincitore di questa penultima ed entusiasmante fase regionale? L'appuntamento è sul canale Twitch ufficiale a partire da stasera alle 19:00.