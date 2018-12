World of Warcraft: iniziano i festeggiamenti per la 'Vigilia di Grande Inverno'!

Anche il mondo di World of Warcraft è ormai pronto a festeggiare il Natale: Blizzard ci invita dunque ad indossare gli abiti adatti alle feste e a celebrare la Vigilia di Grande Inverno!

A partire dal 16 dicembre sino al 2 gennaio del prossimo anno, il mondo di World of Warcraft festeggerà il periodo natalizio con un evento a tema, denominato Vigilia di Grande Inverno. Blizzard lo presenta così: "I ragazzi della Masseria Buongusto non lasceranno che una quisquilia come la guerra tra Orda e Alleanza fermi il loro intento di diffondere la gioia delle feste... o di guadagnare una bella somma. La Vigilia di Grande Inverno è cominciata su Azeroth e con essa sono arrivati gli abiti eleganti, le frivolezze e le deliziose leccornie delle feste".



Per l'intero periodo delle celebrazioni saranno disponibili missioni esclusive: le prime potranno essere ottenute a Orgrimmar e Forgiardente. Tutti i giocatori di livello superiore al 60 potranno inoltre avventurarsi nella missione "Che cattivone...", che li vedrà contrapporsi all'Abominevole Greench, nelle Alture di Colletorto.



In aggiunta, decorazioni festive a tema natalizio saranno sparse per tutto il mondo. Degli Enormi Globi di Neve Giganti, visibili nell'immagine di copertina, saranno disponibili fuori dalla Banca di Forgiardente, nell'area che sovrasta la Valle della Saggezza di Orgrimmar e a Dalaran, sulle Isole Disperse. Inoltre, sottolinea Blizzard: "Ci sono tantissimi cappelli delle feste che potrai trovare su diversi boss delle spedizioni delle Isole Disperse, di Nordania e di molti altri territori". Siete pronti a festeggiare in grande stile la Vigilia di Grande Inverno?