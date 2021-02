World of Warcraft: un leak svela in anticipo gli annunci della BlizzCon

Questa sera alle 23:00 (ora italiana) si terrà la cerimonia inaugurale della BlizzCon 2021 ma un leak sembra aver svelato in anticipo tutti gli annunci legati a World of Warcraft, oltre ad aver anticipato il reveal della Beta di Diablo 4, altro annuncio apparentemente previsto per l'evento di oggi.

Blizzard ha pubblicato per errore il press kit della BlizzCon di World of Warcraft, il quale contiene tutti gli assets ed i comunicati stampa relativi alle novità annunciate durante lo show. Scopriamo così che World of Warcraft Shadowlands si aggiornerà con una Content Patch chiamata Chains of Domination e definita "il primo grande contenuto aggiuntivo per WOW Shadowlands", in arrivo nelle prossime settimane.

Altra novità riguarda invece World of Warcraft Burning Crusade Classic, riedizione dell'espansione The Burning Crusade uscita nel 2007 e riproposta in versione "Classic" con migliorie tecniche e altri accorgimenti legati al gameplay.

Al momento non ci sono altri dettagli e per saperne di più sul futuro di World of Warcraft dovremo necessariamente attendere la conferenza inaugurale della BlizzCon 2021 Online, in programma venerdì 19 febbraio alle 23:00. La redazione di Everyeye.it seguirà l'evento in diretta su Twitch, saremo online dalle 20:00 con un lungo pre show e proseguiremo con la trasmissione anche al termine della conferenza per un post show con impressioni e commenti a caldo.