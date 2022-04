World of Warcraft: un leak svela Dragonflight e Wrath of the Lich King Classic

A poche ore dalla presentazione della nuova espansione di World of Warcraft, un leak ha svelato molti dettagli sul futuro di WoW rivelando il nome del nuovo contenuto aggiuntivo e confermando il ritorno di una espansione molto amata dalla community del gioco Blizzard.

In queste ore su Reddit stanno circolando screenshot tratti dalle cinematiche del gioco e persino il logo, che conferma il nome ufficiale del progetto: World of Warcraft Dragonflight. Insieme alle immagini sono trapelate anche alcuni dettagli tra cui la presenza di una nuova razza chiamata Dracthyr e di una nuova classe denominata Evoker.

I leak però non finiscono qui perché la fonte svela anche la data di uscita di Dragonflight, fissata per novembre 2022 e anticipata da lancio di Wrath of the Lich King Classic, in arrivo a settembre 2022. Così come Burning Crusade, un'altra delle espansioni più amate e popolari di World of Warcraft si prepara a subire un restyling e tornare sui nostri schermi in versione classica.

Per saperne di più non ci resta che seguire l'annuncio della nuova espansione di World of Warcraft, l'evento di reveal è previsto per oggi, martedì 19 aprile, a partire dalle 18:00 ora italiana. In questa occasione Blizzard svelerà ufficialmente Dragonflight e come riportato sopra anche Wrath of the Lich King Classic.

World of Warcraft resta uno degli MMO più popolari del mondo a quasi 20 anni dal lancio, nonostante le sottoscrizioni siano in leggero calo, WoW può contare su una community di player e creator estremamente numerosa composta da decine di milioni di giocatori in tutto il mondo.