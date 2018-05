World of Warcraft Mythic Dungeon Invitational: i Kjell's Angels dominano la fase europea

Il gran finale si avvicina, e questa fase europea di uno dei tornei più importanti di World of Warcraft si è appena conclusa. Abbiamo assistito agli scontri di team che non si sono risparmiati, conquistando in certe occasioni la vittoria appena qualche secondo prima della fine del match.

Senza dubbio le sfide in questo Mythic Dungeon Invitational, uno dei più importanti tornei di World of Warcraft, sono appena iniziate ma di certo i Kjell's Angels hanno dato prova di avere la stoffa per partecipare alle finali del 22 giugno.



Sacrificare la velocità per la precisione

Il seggio del triumvirato è una delle istanze più complesse e difficili dell'intero MDI e di World of Warcraft. Attirare l'attenzione dei numerosi gruppi di nemici non considerati infatti, può portare al fallimento o ad intaccare imperdonabili meccaniche dei boss. Nelle regionali in Cina, Skyline.D ci ha mostrato che anche in questa istanza è possibile fare dei pull puliti, ovviamente a discapito del tempo. Le morti di Skyline.D e Kjell's Angels sono simili, ma gli angeli sono riusciti a percorrere il tutto guadagnando ben più di 10 minuti.



Valutare la formazione

Nonostante i pronostici di vedere formazioni tradizionali in questa fase europea, abbiamo assistito a due palle curve di Fatsharkyes e Method che hanno optato per un team senza curatore. I Method sono andati ancora oltre inserendo un difensore in questo slot. A differenza dei team "no healer" della Cina, entrambi i team avevano paladini che prontamente hanno deciso di cambiare la loro specializzazione per curare i rimanenti matches nella serie. I Method cosi facendo sono riusciti a superare splendidamente l'istanza, ma il loro danno era nettamente inferiore a quello dei Fatsharkyes e questo ha causato la loro sconfitta di soli 4 secondi.



La rivincita degli Angeli

Dopo vari scontri in una continua corsa contro il tempo e, dopo aver subito una sconfitta da parte del Team PogChamp nel bracket dei vincitori, gli Angels giocano tutte le loro carte e conquistano il loro posto nella finale. Dopo diverse morti e una run non poco impegnativa, i Kjell's Angels riescono a sfruttare le regole del torneo a loro favore, concludendo per primi l'istanza e assicurandosi quindi una vittoria schiacciante vendicandosi della sconfitta subita.

Rimangono ancora due posti prima di procedere con il gran finale oltre a quelli riservati all'APAC, la prossima sarà quindi la volta dei team americani, che faranno di tutti per conquistarsi un posto in prima fila. L'evento andrà in onda da sabato 5 maggio alle 19 sul canale Twitch ufficiale o in uno stream diretto dai caster ufficiali italiani presente su questo canale.