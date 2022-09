World of Warcraft: voi non siete pronti per questo cosplay di Illidan al femminile

Blizzard è entrata nel mondo dei videogiochi diversi decenni fa. In particolare negli anni '90 e 2000 riuscì a stabilirsi come una delle case di produzione più apprezzate dai videogiocatori grazie all'instaurazione di tre mondi in particolare che vivono di quella fama ancora oggi: Starcraft, Diablo e soprattutto Warcraft.

Quest'ultimo è stato una serie di RTS - real-time strategy - che poi si è trasformato in un progetto nuovo con l'MMORPG World of Warcraft. Grazie alle storie intessute in anni, il videogioco è ancora vivo e vegeto su PC, anche se con minore utenza. Gran parte del pubblico è arrivato con la presenza di personaggi come Arthas e Illidan, nemici principali delle prime due espansioni di World of Warcraft.

Illidan è stato anche uno dei protagonisti assoluti di Warcraft III: Reign of Chaos e Frozen Throne, ed è uno dei personaggi più amati di sempre. L'elfo della notte diventato ormai un mezzo demone a causa del teschio di Gul'dan e a diversi patti demoniaci ora prende vita. La cosplayer Willow, con l'aiuto del fotografo Aleksander, ha realizzato questo cosplay di Illidan al femminile. Con le sue ali demoniache e soprattutto le Warglaive of Azzinoth - le tanto agognate lame utilizzabili dai giocatori che sono state create a parte dalla cosplayer - risplendono in questo scatto.

Rimanendo sulla stessa razza, anche se con particolarità diverse, ecco un cosplay di un'elfa del sangue di Leah.