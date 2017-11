World of Warcraft: presentata la nuova espansione Battle for Azeroth

Il pre-show della BlizzCon 2017 si è concluso in bellezza con la presentazione di, la nuova espansione in arrivo su. Pubblicato il trailer cinematico ufficiale e un video con la panoramica sui contenuti.

In cima alla notizia trovate lo spettacolare trailer in CGI, in cui si narra delle tensioni che condurranno l'Orda e l'Alleanza a un inevitabile scontro aperto, mentre a fondo pagina potete vedere il filmato con la panoramica sui contenuti e le ambientazioni di Battle for Azeroth. L'espansione porterà il livello massimo a 120, includerà nuove Spedizioni e Incursioni e introdurrà i nuovi continenti di Kul Tiras e Zandalar.

Al momento non siamo a conoscenza della data di uscita di Battle for Azeroth, ma nel corso delle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sulla finestra di lancio. Ricordiamo che durante l'evento è stato annunciato anche World of Warcraft Classic.