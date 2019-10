World of Warcraft: presto potrete giocare nei panni di volpi e gnomi meccanici

Per maggiori informazioni sulle loro abilità e sulle missioni delle imprese sopramenzionate, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di World of Warcraft .

I Meccagnomi , un tempo, erano desiderosi di meccanizzarsi completamente. Adesso cercano l'equilibrio tra carne e acciaio. Emersi da anni di isolamento a Meccagon, adesso portano tra i ranghi dell'Alleanza ingegno e attitudine al lavoro. Sono disponibili nelle seguenti classi: Cacciatore, Mago, Monaco, Sacerdote, Ladro, Stregone e Guerriero. Per ottenere i loro servigi, dovrete ottenere il titolo di Osannato dalla Resistenza di Bullonaccio e completare l'impresa La minaccia meccagoniana.

I Vulpera di Vol'dun sono astuti e pieni di risorse. Sono sono sopravvissuti tra le sabbie per intere generazioni, e ora sono desiderosi di unirsi ai ranghi dell'Orda . Sono disponibili nelle seguenti classi: Cacciatore, Mago, Monaco, Sacerdote, Ladro, Sciamano, Stregone e Guerriero. Per sbloccare questa razza dovrete ottenere la reputazione Osannato con i Voldunai e completare l'impresa Segreti nelle sabbie.

Blizzard Entertainment ha annunciato che il prossimo aggiornamento di contenuti di World of Warcraft: Battle for Azeroth introdurrà due nuove razze giocabili: i Vulpera (Orda) e i Meccagnomi (Alleanza).

recensione World of Warcraft Battle For Azeroth Recensione: la battaglia è solo all'inizio

