World of Warcraft PTR: una patch riduce i dati da scaricare se WoW è già installato

Nuovo intelligente aggiornamento per Blizzard, che ha appena diffuso un update per World of Warcraft PTR che ridurrà sensibilmente le dimensioni del download e dell'installazione degli aggiornamenti di Public Test Realm, se si ha già il gioco installato sul proprio PC.

L'update porta il peso di download e installazione a un totale di 2.64 GB, ma per poter sfruttare questa nuova patch sarà richiesto di disinstallare e reinstallare nuovamente PTR. Di seguito la nota ufficiale diffusa dalla software house:

"Build 10904: Stiamo distribuendo un update che permetterà ai giocatori di ridurre la quantità di dati richiesti per installare World of Warcraft PTR se si ha WoW già installato. Questo diminuirà in maniera significativa il download size e i requisiti di spazio su disco per installare ed aggiornare le due versioni. I giocatori che hanno già WoW PTR attualmente installato, possono disinstallarlo e reinstallarlo per ottenere il vantaggio dello spazio riparmiato. Potete lasciare qualunque eventuale commanto attraverso il portale feedback nel menù Blizzard".

La prima grande espansione di World of Warcraft: Battle for Azeroth è la patch 8.1 Maree di Vendetta, uscita lo scorso mese. Attualmente è disponibile nel Public Test Realm la patch 8.1.5.