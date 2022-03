World of Warcraft, reveal della nuova espansione ad aprile: Warcraft Mobile a maggio

Non sono stati mesi facili per Blizzard, che ha dovuto affrontare una profonda ristrutturazione interna dopo la pesante denuncia di maltrattamenti nei confronti delle dipendenti. C'è una grande voglia di riscatto in seno alla compagnia, che si è preparata ad una stagione di grandi annunci.

Con un lungo post affidato al sito ufficiale di World of Warfracft, il Direttore Generale John Hight ha fissato le date di tre differenti eventi che tutti gli eroi di Azeroth e i clienti della Locanda di Hearthstone dovranno subito segnare sul proprio calendario.

La prima data da marcare è quella del 15 marzo, quando il team di sviluppo di Hearthstone condividerà dei dettagli sulla prima delle tre espansioni del 2022. Subito dopo, fornirà anche un approfondimento sui programmi per il gioco di carte collezionabili per tutto l'anno in corso, inclusi i cambi al set Principale annuale

Il 19 aprile 2022, invece, avverrà la presentazione della nuova espansione di World of Warcraft. Il direttore non ha svelato altre informazioni, limitandosi a riferire che il team non "vede l'ora di mostrare su cosa ha lavorato e dove ci porteranno le nuove avventure su Azeroth". Fino ad allora, gli avventurieri si stanno godendo Fine dell'Eternità, l'ultimo aggiornamento ai contenuti nonché il capitolo finale della saga di Shadowlands. Infine, Hight ha assicurato che Blizzard sta continuando a lavorare a quello che è stato definitivo "il primo gioco dell'universo di Warcraft progettato per dispositivi mobili": le prime informazioni in merito verranno svelate nel corso del mese di maggio 2022.