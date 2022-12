World of Warcraft rimarrà in Cina? Blizzard alla ricerca di una soluzione

Lo scorso novembre ha fatto discutere l'addio di Blizzard Entertainment alla Cina: la compagnia ha rivelato che giochi come World of Warcraft, Diablo ed Overwatch non saranno più disponibili da gennaio 2023 a causa del mancato accordo con NetEase per prolungare la permanenza delle sue produzioni in territorio cinese.

Tuttavia, almeno per World of Warcraft la sorte potrebbe essere diversa, in quanto Blizzard conferma di essere alla ricerca di una soluzione per fare in modo che il suo iconico MMO rimanga accessibile in Cina. Per riuscire in questo scopo l'azienda ha avviato negoziazioni con nuovi possibili partner che si prenderebbero l'impegno di continuare a distribuire il gioco.

"Stiamo attualmente portando avanti conversazioni con diversi nuovi e potenziali partner di distruzione in Cina, e continueremo così finché non avremo trovato una soluzione sostenibile", ha affermato John Hight, general manager del franchise di Warcraft, in una dichiarazione riportata sul portale cinese Weibo. In aggiunta, rivela Hight, "il team di World of Warcraft sta lavorando duro per creare una feature che permetta ai giocatori di salvare i propri personaggi, oggetti e progressi all'interno dei vostri dispositivi personali prima che il gioco vada fuori servizio il prossimo 23 gennaio".

Si tratterebbe dunque di una soluzione ideale per evitare che gli utenti cinesi vedano persi per sempre tutti i loro progressi, alla luce del tentativo di Blizzard di voler riportare quanto prima il proprio MMO in uno dei più importanti mercati asiatici. Tutto tace invece su eventuali piani analoghi per Diablo ed Overwatch e, al momento, nulla lascia intendere la possibilità che anche queste due serie possano fare ritorno in Cina nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda il gioco in sé, per Microsoft l'arrivo di World of Warcraft su Xbox Game Pass sarebbe molto difficile anche qualora l'acquisizione di Activision-Blizzard andasse definitivamente in porto, in quanto la sua impostazione a sottoscrizione mensile per essere giocato sarebbe praticamente inconciliabile con il noto servizio in abbonamento.