World of Warcraft Shadowlands: 70 chiavi per la Beta solo per i più veloci

Abbiamo a disposizione per i nostri lettori un numero limitato di chiavi per accedere alla Beta di World of Warcraft Shadowlands, la nuova espansione dell'MMORPG di Activision Blizzard protagonista alla Gamescom della scorsa settimana e in arrivo a ottobre su PC e Mac.

Per ottenere la vostra chiave per l'accesso alla Beta di WOW Shadowlands non dovrete fare altroche effettuare il login su Everyeye.it (oppure, se non lo avete ancora fatto, la registrazione) con il vostro account e successivamente cliccare sul pulsante blu con la scritta Clicca qui per richiedere il codice che trovate qui sotto.

Una volta completata questa semplice procedura troverete il codice nella sezione Riscatto Codici della vostra pagina profilo: il redirect alla pagina sarà automatico e avverrà in pochi secondi, in ogni caso per raggiungerla non dovete far altro che cliccare sul vostro nickname in alto a destra, presente su qualsiasi pagina del sito. Fatto, la chiave da riscattare su Battle.net è vostra!

Le chiavi a disposizione sono solamente 70, dunque per riuscire a ottenere la vostra Beta Key dovrete essere particolarmente veloci, se siete riusciti ad aggiudicarvi una chiave fatecelo sapere con un commento.