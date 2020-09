World of Warcraft Shadowlands: ora c'è anche l'HDD tra i requisiti minimi, ma...

La scorsa settimana ha stupito tutti i giocatori la decisione di Blizzard Entertainment di un SSD tra i requisiti minimi di World of Warcraft Shadowlands, nuova espansione del longevo MMORPG in uscita il prossimo 27 ottobre.

Questi dischi di archiviazione ad altissima velocità hanno acquisito notevole rilevanza negli ultimi anni - al punto che saranno alla base anche di PS5 e Xbox Series X - ma vederli come requisiti indispensabili per un gioco che, pur con tutti i suoi aggiornamenti grafici, è in giro da un bel po' di tempo, ha colto di sorpresa tutti i videogiocatori.

Il dibattino che si è scatenato in rete ha indotto Blizzard Entertainment a ritornare parzialmente sui suoi passi e ad aggiornare ancora una volta i requisiti di sistema minimi di Shadowlands. Come potete appurare voi stessi dirigendovi sulla pagina del negozio, adesso accanto all'SSD appare il classico HDD, anche in questo caso con almeno 100 GB di spazio libero. Tuttavia, c'è un avvertimento molto importante: "A seconda delle prestazioni dell'Hard Disk, l'esperienza di gioco su HDD potrebbe essere peggiore". Insomma, patti chiari amicizia lunga: nonostante l'apertura ai dischi tradizionali, la casa di Irvine ha specificato a chiare lettere che con un HDD l'esperienza con Shadowlands potrebbe non essere all'altezza.