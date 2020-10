World of Warcraft Shadowlands: l'espansione ha finalmente una data di uscita ufficiale

Dopo essere stata recentemente rinviata a causa delle problematiche portate dalla pandemia di Coronavirus, la nuova espansione di World of Warcraft ha finalmente una data di lancio ufficiale: Shadowlands arriverà il prossimo 23 novembre.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi sviluppatori di Blizzard con un lungo post su Twitter: "A nome dell'intera squadra di World of Warcraft, vorrei estendere un sentito ringraziamento per la vostra pazienza mentre continuavamo a lavorare su Shadowlands, e per tutte le belle parole di supporto che ci avete mandato dopo aver preso la dura decisione del rinvio. Oggi siamo lieti di condividere con voi che l'espansione arriverà il 23 novembre. Vorremmo ringraziare tutti quelli della community di WoW che ci hanno aiutato ad arrivare dove siamo oggi, inclusi i giocatori che sono saliti di livello nella pre-patch di Shadowlands, così come i beta tester che continuano a fornirci preziosi feedback sull'espansione. Dopo il rinvio del gioco, abbiamo utilizzato il tempo per pulire l'espansione e migliorare l'endgame, inclusa la revisione del sistema di combattimento e delle ricompense nel Maw, e riprogettando il sistema Covenant per rendere la vostra scelta subito impattante con migliori obbiettivi sul lungo termine. Ora il team è nella posizione di finire tutto il resto prima del 23 novembre e come sempre continueremo a lavorare con voi per migliorare il gioco finchè continuerete a giocarlo. Ora che abbiamo una data di lancio siamo emozionati nel dirvi che l'evento di pre-lancio è fissato per il 10 novembre [...]. Inoltre l'8 dicembre inizierà il primo raid di Castle Nathria, che porterà i giocatori nel cuore della tana di Sir Denathrius a Revendreth".

Il lungo post firmato da John Hight fissa quindi l'arrivo di Shadowlands al prossimo 23 novembre. In attesa dell'espansione, avete già letto la lunga intervista a Steve Danuser su World of Warcraft?