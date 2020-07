World of Warcraft Shadowlands: finestra di lancio fissata per l'autunno, al via la beta

Durante la conferenza di oggi gli sviluppatori di Blizzard hanno finalmente svelato alcune informazioni su World of Warcraft: Shadowlands, indicando una finestra di lancio e annunciando l'inizio della fase beta.

Blizzard ha infatti indicato per il prossimo autunno 2020 la finestra di lancio per Shadowlands senza tuttavia specificare una data precisa. Durante la conferenza però gli sviluppatori hanno annunciato che già dalla prossima settimana il gioco uscirà dall'alpha e verrà pubblicato in beta.



World of Warcraft Shadowlands sembra essere completo dal punto di vista dei contenuti e delle funzionalità anche se per stessa ammissione di Ion Hazzikostas, director del gioco, le migliaia di segnalazione ricevute durante l'alpha richiederanno ancora molto lavoro di ottimizzazione e bilanciamento.

Dalla prossima settimana, in ogni caso, con l'arrivo della beta il livello massimo verrà innalzato a 60. Nel corso dei prossimi mesi poi si svolgeranno i test sul raid del Castle Nathria, sulle Shadowlands mythic keystones, sugli eventi PvP e su tanto altro. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il nostro provato di World of Warcraft: Shadowlands.