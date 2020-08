World of Warcraft Shadowlands: il futuro dell'MMORPG nel video della Gamescom

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con la Gamescom 2020, i vertici di Blizzard hanno aperto una finestra sul futuro di World of Warcraft con un video sull'espansione Shadowlands mostrato durante l'Opening Night Live.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori del colosso videoludico californiano per dare forma a Shadowlands gravita attorno alle attività svolte da Sylvanas Ventolesto, l'ex Capoguerra dell'Orda che ha scardinato gli equilibri cosmici squarciando il velo che divide Azeroth dal regno dei morti.



Le attività che dovremo svolgere nel nuovo atto dello storico MMORPG saranno perciò legate agli eventi messi in moto dall'ex gerarca dell'Orda: gli eroi di Azeroth dovranno varcare la soglia del regno dei morti e, superata lo stupore per le meraviglie e gli orrori della vita ultraterrena, riportare ordine nel caos voluto da Sylvanas.



Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che World of Warcraft Shadowlands arriverà il 27 ottobre su PC. Per saperne di più su questo importante contenuto aggiuntivo che promette di ampliare l'offerta ludica e narrativa del kolossal ruolistico online di Blizzard, vi rimandiamo agli spunti di riflessione di Giovanni Calgaro su cosa aspettarsi da World of Warcraft Shadowlands.