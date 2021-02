World of Warcraft Shadowlands: tutte le novità di Catene del Dominio

L'edizione 2021 della BlizzCon Online ha portato con sé molteplici aggiornamenti sul futuro delle numerose serie videoludiche di casa Blizzard Entertainment.

All'appuntamento non poteva ovviamente mancare anche il longevo World of Warcraft, che ormai da anni intrattiene una community di appassionati solida e coesa. Dopo aver arricchito il mondo di gioco virtuale dell'MMO con l'espansione Shadowlands, la software house si appresta ad offrire ulteriori contenuti agli avventurieri. Il prossimo futuro vedrà infatti l'esordio del nuovo aggiornamento di WoW Catene del Dominio. Dopo averne presentato il primo spettacolare trailer dal palco della BlizzCon, gli autori propongono tutti i dettagli su quelli che saranno i contenuti essenziali:

Korthia: l'antica Città dei Segreti è pronta ad accogliere i giocatori di WoW, che troveranno nella suggestiva area esplorabile nuove missioni e attività;

Quattro Congreghe: le forze di Kyrian, dei Silfi della Notte, dei Necrosignori e dei Venthyr sono finalmente state ripristinate. A questo punto i giocatori sono chiamati ad affrontare una campagna il cui obiettivo sarà riunire le quattro Congreghe, affinché possano lanciare un assalto contro il Carceriere nella sua dimora;

Nuova Incursione: le vette di Torgast attendono nella nuova incursione da 10 boss, ambientata presso il Sanctum del Dominio. Qui i giocatori affronteranno il vero Occhio del Carceriere e la Regina Banshee;

Tazavesh: merci esotiche e strane creature attendono in una mega-spedizione in modalità Mitica da otto boss ambientata in un bazar dei misteriosi Alienatori. Il tutto culminerà in un assalto per ottenere manufatti di Azeroth;

Altri contenuti: la Stagione 2 promette nuove incursioni e spedizioni, oltre a un nuovo modificatore stagionale per le Mitiche+ in PvP, incentrato sul potere del Carceriere. ISet d'armatura ispirati alla Congrega potranno essere utilizzati da ogni classe, mentre ulteriori cavalcature e mascotte offriranno opzioni di personalizzazione;

Al momento, non è stata indicata una data di uscita per Catene del Dominio. In attesa di saperne di più, gli amanti di Blizzard hanno ricevuto la conferma e tutti i dettagli sull'arrivo di Diablo II: Resurrected