World of Warcraft Shadowlands permetterà di cambiare sesso gratis

World of Warcraft, per sua stessa natura, offre una miriade di opzioni di personalizzazione. Alcune di queste, tuttavia, sono sempre state a pagamento, come ad esempio il cambio del sesso del personaggio.

Attualmente i giocatori che intendono cambiare il genere sessuale del proprio alter ego virtuale sono chiamati ad un esborso di ben 15 dollari. Per fortuna, a partire da World of Warcraft Shadowlands, nuova espansione in uscita il prossimo autunno, questa tassa verrà finalmente rimossa. A rivelarlo è stato il Produttore Esecutivo John Hight nel corso di una recente chiacchierata con Eurogamer: "Mentre aggiungevamo cose a Shadowlands, abbiamo realizzato: 'Oddio, l'unico modo di cambiare il genere in World of Warcraft è quello di usufruire di un servizio a pagamento!'. Ci siamo resi conto che ciò non veicola il messaggio giusto".

Eliminare questa tassa, in ogni caso, è più difficile di quanto immaginiamo, e richiede un intervento importante nel codice del gioco che non può essere effettuato nell'immediato. "Sfortunatamente, non possiamo sistemare questa cosa adesso, ma la nostra intenzione è quella di spostare questo servizio nel Barber Shop in modo che non sia più a pagamento. Questa cosa verrà implementata in Shadowlands".

Prima di salutarvi, ricordiamo che Shadowlands si appresta ad entrare in fase Beta. Siete tutti invitati, inoltre, a leggere il resoconto della nostra prova di World of Warcraft: Shadowlands per tenervi aggiornati su tutte le novità di gameplay.