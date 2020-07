World of Warcraft Shadowlands: prenota la Collector's Edition da GameStop, pochi pezzi

Dopo aver fissato la finestra di lancio di World of Warcraft Shadowlands, Blizzard ha anche dato il via ai preordini della ricca Collector's Edition, per la quale sono stati riportati in auge alcune degli oggetti da collezione preferiti dai videogiocatori di lunga data.

L'avete già prenotata? Se non lo avete ancora fatto, segnaliamo che è disponibile alla prenotazione anche sul sito ufficiale di GameStop, al prezzo di 119,99 euro. All'interno dell confezione è anzitutto compresa una chiave digitale dell'Epic Edition per sbloccare la versione completa di Shadowlands e 30 giorni di tempo di gioco. In aggiunta, ci sono i seguenti contenuti:

Contenuti fisici

Sigilli delle Congreghe : Set da collezione di quattro spille: aggiungi i simboli di tutte e quattro le Congreghe alla tua collezione di spille e abbellisci lo zaino, il lanyard o i tuoi vestiti con il simbolo del percorso che hai scelto.

: Set da collezione di quattro spille: aggiungi i simboli di tutte e quattro le Congreghe alla tua collezione di spille e abbellisci lo zaino, il lanyard o i tuoi vestiti con il simbolo del percorso che hai scelto. Art of the Shadowlands : scopri lo sviluppo grafico del poliedrico regno dei morti di Azeroth in questo libro rilegato e immergiti in un aspetto dell'universo di Warcraft poco esplorato... fino a ora.

: scopri lo sviluppo grafico del poliedrico regno dei morti di Azeroth in questo libro rilegato e immergiti in un aspetto dell'universo di Warcraft poco esplorato... fino a ora. Tappetino del mouse "Cielo infranto" : rivivi il momento in cui Sylvanas ha squarciato il velo tra questa vita e ciò che si cela oltre, cambiando per sempre il destino di Azeroth.

: rivivi il momento in cui Sylvanas ha squarciato il velo tra questa vita e ciò che si cela oltre, cambiando per sempre il destino di Azeroth. Chiave digitale per la colonna sonora della Collector's Edition: scarica l'emozionante colonna sonora orchestrale di Shadowlands, il sottofondo perfetto per esplorare i regni dietro al velo strappato della realtà.

Contenuti di gioco

Cavalcatura Dragone Eterno Stregato : prendi il volo per la tua prossima avventura su un essere sovrannaturale di puro Animum.

: prendi il volo per la tua prossima avventura su un essere sovrannaturale di puro Animum. Mascotte Dragoserpe dell'Animum : esplora l'aldilà insieme alla tua nuova mascotte.

: esplora l'aldilà insieme alla tua nuova mascotte. Paramenti del Viandante Eterno : usa il tuo Dragone Eterno per iniziare una missione alla ricerca dei Paramenti del Viandante Eterno, un nuovissimo set di trasmogrificazione.

: usa il tuo Dragone Eterno per iniziare una missione alla ricerca dei Paramenti del Viandante Eterno, un nuovissimo set di trasmogrificazione. Effetto estetico per l'arma Brivido Fantasma : sblocca un nuovo effetto estetico per la tua arma. Come le altre illusioni, Brivido Fantasma può essere applicato solo a certi tipi di arma.

: sblocca un nuovo effetto estetico per la tua arma. Come le altre illusioni, Brivido Fantasma può essere applicato solo a certi tipi di arma. Pietra del Ritorno del Viandante Eterno : raggiungi il luogo a cui hai vincolato la tua Pietra del Ritorno con un effetto estetico in grado di piegare la realtà.

: raggiungi il luogo a cui hai vincolato la tua Pietra del Ritorno con un effetto estetico in grado di piegare la realtà. Potenziamento istantaneo al livello iniziale di Shadowlands: potenzia istantaneamente un singolo personaggio per affrontare subito i contenuti iniziali di Shadowlands.

Potete prenotare la Collector's Edition di World of Warcraft Shadowlands dirigendovi sul sito ufficiale di GameStop. Tenete presente che sono disponibili pochi pezzi e che la prenotazione è possibile solamente online. È inoltre consentito un solo ordine per persona (gli ordini multipli verranno cancellati).