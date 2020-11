World of Warcraft Shadowlands da record: l'espansione più preordinata della storia di WoW

L'epoca d'oro degli MMORPG è terminata da un bel pezzo, ma World of Warcraft non ha età: mentre fiorivano i free-to-play, il gioco di Blizzard ha proseguito per la sua strada, continuando a rappresentare un lauta fonte di guadagni per i suoi creatori... e il futuro appare ancora più roseo.

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Activision Blizzard Robert "Bobby" Kotick ha affermato che i preordini dell'espansione Shadowlands sono da record, e in questo preciso momento, a circa venti giorni dal lancio, risulta essere il contenuto aggiuntivo più prenotato della storia di World of Warcraft, lunga ben 16 anni. Un risultato figlio della progressiva crescita d'interesse da parte dei giocatori osservata a partire dal lancio di World of Warcraft Classic, avvenuto ad agosto 2019. Da allora, ha spiegato Kotick, il numero di abbonati è praticamente raddoppiato. Non c'erano così tanti giocatori da Cataclysm: ciò significa che la player base attuale è superiore a quella registrata per Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion e Battle for Azeroth.

Allo stato attuale, World of Warcraft è una vera e propria miniera d'oro, essendo l'unico franchise di Activision Blizzard, assieme all'immancabile Call of Duty, capace di generare oltre un miliardo di incassi su base annua.

World of Warcraft Shadowlands, inizialmente prevista per il 27 ottobre, verrà lanciata il prossimo 23 novembre. A causa dei rallentamenti generati dalla pandemia di Coronavirus, gli sviluppatori hanno deciso di ritagliarsi un po' di tempo in più. Avete già dato un'occhiata ai requisiti di sistema di World of Warcraft Shadowlands?