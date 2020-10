World of Warcraft Shadowlands è stato rinviato, la pre-patch è in arrivo

Nel corso della serata è arrivata una pessima notizia per tutti i fan di World of Warcraft in trepidante attesa della nuova espansione, Shadowlands, la cui uscita era fissata al prossimo 27 ottobre 2020. Con un lungo post sul sito ufficiale, infatti, è stato ufficializzato il rinvio del DLC a causa del Covid-19.

Ecco di seguito le parole di John Hight, executive producer di World of Warcraft:

"Durante gli ultimi mesi di testing abbiamo fatto grossi passi in avanti nello sviluppo delle funzionalità principali di Shadowlands. Allo stato attuale le aree, la campagna, la storia e il sistema di level-up sono pressoché pronti per la pubblicazione."

"Sebbene tutto stia iniziando a prendere forma anche grazie al vostro feedback, è per noi evidente che ci sia bisogno di tempo aggiuntivo per perfezionare e bilanciare l'esperienza, soprattutto dal punto di vista dell'endgame. Shadowlands è una delle espansioni più complesse che abbiamo mai creato e lo smart working ha rappresentato per noi un'ulteriore sfida nel processo di sviluppo."

Al momento non è stata fornita una nuova data d'uscita dell'espansione, che dovrebbe in ogni caso fare il proprio debutto entro la fine dell'anno. Per placare la sete di novità della community è però in arrivo il prossimo 13 ottobre una pre-patch che implementa alcune delle funzionalità di Shadowlands come le opzioni aggiuntive per la creazione del personaggio e getta le basi per la prossima espansione.

