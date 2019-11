World of Warcraft Shadowlands: alla scoperta del Regno dei Morti negli screenshot 4K

Nel corso della cerimonia d'apertura della BlizzCon 2019, Blizzard ha annunciato la nuova espansione Shadowlands di World of Warcraft con uno spettacolare trailer in computer grafica. Subito dopo, la compagnia di Irvine ha fornito le prime informazioni su ciò che attende tutti i giocatori del celebre MMORPG.

In Shadowlands, dovranno avventurarsi nel regno dei morti (Terretetre), reso accessibile da un squarcio creato da Sylvanas Ventolesto, ex Capoguerra dell'Orda. L'aldilà sarà composto da cinque differenti zone, ovvero il Bastione, Maldraxxus, Selvarden e Revendreth e la Fauce, nelle quali i giocatori entreranno in contatto con le Congreghe che regnano su questi territori delle Terretetre:

I risoluti Kyrian del Bastione , obbligati dal dovere e dalla disciplina a salvaguardare le anime del regno dei morti durante il passaggio alle Terretetre;

, obbligati dal dovere e dalla disciplina a salvaguardare le anime del regno dei morti durante il passaggio alle Terretetre; I misteriosi Silfi della Notte di Selvarden , che difendono ferocemente gli spiriti della natura da coloro voglio privarli della loro rinascita;

, che difendono ferocemente gli spiriti della natura da coloro voglio privarli della loro rinascita; Gli astuti Venthyr di Revendreth , che si cibano delle anime più orgogliose ed egoiste in un regno gotico di opulenza e tormento;

, che si cibano delle anime più orgogliose ed egoiste in un regno gotico di opulenza e tormento; I bellicosi Necrosignori di Maldraxxus, che forgiano le armate di non morti che combattono tra le prime linee a difesa delle Terretetre e onorano coloro che cercano potere e gloria in battaglia.

Al centro della Fauce sorge Torreterna, la Torre dei Dannati, una prigione maledetta dell'aldilà dove vengono imprigionate le anime più malvagie dell'universo. In questa torre altamente rigiocabile e ispirata a giochi roguelike, gli eroi dovranno esplorare sale in continuo cambiamento e dare battaglia ai servitori del Carceriere, il famigerato sovrano della Torreterna. Potete avere un assaggio delle nuove ambientazioni e dei loro abitanti negli screenshot in 4K raccolti nella galleria in calce a questa notizia.

Nel loro viaggio, i giocatori saranno inoltre chiamati ad affrontare alcune leggende dell'universo di World of Warcraft ormai defunte, come Uther l'Araldo della Luce e Kael’thas. World of Warcraft Shadowlands introdurrà inoltre 8 nuovi dungeon, un raid per 10 giocatori, e un nuovo sistema di progressione dei livelli, volto a fornire un senso di avanzamento più marcato. I personaggi attualmente al livello massimo inizieranno Shadowlands al livello 50 e potranno raggiungere il nuovo livello massimo di 60.