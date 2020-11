World of Warcraft Shadowlands: il trailer di lancio cinematografico ci porta Oltre il Velo

Non paghi del riscontro ottenuto dai fan con Shadowlands come espansione più preordinata di WoW, le alte sfere di Blizzard chiamano a raccolta tutti gli eroi di Azeroth con il trailer di lancio cinematografico di World of Warcraft Shadowlands.

Il filmato si mantiene sugli elevatissimi standard qualitativi delle produzioni multimediali di Blizzard e ci proietta nelle Terretetre per assisterci nel viaggio da dover compiere tra le profondità della Fauce e la Via dell'Ascensione.

In Shadowlands, il nostro compito sarà infatti quello di varcare la soglia dei morti che Sylvanas Ventolesto, l'ex Capoguerra dell'Orda, ha aperto per scardinare gli eliquilibri cosmici squarciando il velo dimensionale che divide Azeroth dalle realtà parallele più oscure.

Riportare l'ordine nel caos generato da Sylvanas, però, non sarà affatto semplice, come testimonia l'impegno profuso da Blizzard per stratificare l'endgame con la revisione del sistema di combattimento, la riformulazione delle ricompense nel Maw, una narrazione più impattante e la riprogettazione del sistema Covenant. Tutto questo, e molto altro, attende tutti gli amanti dell'iconico MMORPG per il 23 novembre, con l'arrivo dei contenuti inediti di Shadowlands nei server multiplayer di World of Warcraft su PC.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale su World of Warcraft Shadowlands con Steve Danuser, lo sviluppatore capo di questa ambiziosa espansione.