World of Warcraft: si avvicinano le Global Finals del Mithic Dungeon Invitational

Blizzard ha recentemente annunciato alcuni importanti cambiamenti per il Mithic Dungeon Invitational, specialmente per le prossime Global Finals. Questi cambiamenti spaziano da modifiche per quanto riguarda la scelta delle mappe fino ad arrivare ai remake.

Un torneo, una grande competizione che in origine contava ben 32 team, ha visto un lungo testa a testa per assicurarsi il posto d'onore a queste attese Global Finals. Ora ben 8 squadre (2 per ogni regione), sono pronte a tutto pur di assicurarsi la vittoria e ottenere anche l'ambito premio di 100,000 dollari e l'onore di entrare nei Mythic Dungeon Invitational Global Champions.



L'evento avrà luogo dal 22 al 24 giugno nella imponente MLG Arena di Columbus e sarà possibile seguire tutte le partite sul canale Twitch ufficiale, interamente in italiano.



I team partecipanti sono:

Americhe: Method e Team Omegasniped;

Europa: Method PogChamp e Kjell's Angels;

Asia:Free Marsy e Guclh Trotters;

Cina: Skyline D e SunSky.

Sono inoltre state introdotte alcune modifiche per questo appuntamento: le Chiavi Sfida ad esempio saranno molto più elevate e potranno variare da una +23 ed aumentare man mano che la competizione proseguirà. Tutti e tre gli Affissi saranno bloccati per ogni determinata mappa; queste ultime inoltre sono state rimescolate per le varie selezioni. Oltre a una variazione dei vari affissi vediamo anche un reinserimento di Vivacità, precedentemente rimosso, e un incremento del livello Artefatto a 995.



Altra grandissima novità in arrivo è l'introduzione di un nuovo torneo: il Mythic Dungeon Invitational All- Stars.



Direttamente al Blizzcon di quest'anno, le migliori 4 squadre del MDI Global Finals si sfideranno nelle nuove istanze di Battle for Azeroth. Senza dubbio sarà una gioia per gli occhi vedere dei grandi nomi provare la loro abilità nei nuovi dungeon.



Continuante a seguirci per tutti i nuovi contenuti in arrivo per questa entusiasmante stagione.