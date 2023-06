World of Warcraft: soffia il gelo in un cosplay del Re dei Lich

Mentre i giocatori di World of Warcraft: Dragonflight si godono le novità introdotte dalla patch 10.1, il cosplayer Sala ci riporta indietro nel tempo per rivivere il protagonista assoluto di una delle espansioni più amate del celebre MMORPG di Blizzard Entertainment.

Uscito nel 2004, World of Warcraft è ancora oggi uno dei titoli più apprezzati dal pubblico e conta una fanbase di utenti abbonati che supera i 4 milioni. Merito di ciò sono i continui update portati da Blizzard, come l'ultimo che espande la nona espansione Dragonflight, nonché la meravigliosa e intricata narrativa. Uno dei protagonisti di World of Warcraft più amati dal pubblico è il Re dei Lich, la cui storia viene narrata nella seconda espansione Wrath of the Lich King lanciata nel 2008.

Il Lich King nacque tempo dopo la Seconda Guerra, quando lo sciamano orco Ner'zhul attraversò un portale che lo portò dinanzi a uno dei capi della Legione Infuocata. Separato lo spirito dell'orco dal suo corpo, venne portato in vita in una potente armatura magica. Furono questi gli avvenimenti che portarono alla nascita dei Re dei Lich, che solamente molto tempo dopo coinvolsero il principe Arthas Menethil. Raccolta la spada Gelidanima, Arthas divenne un servitore dei Re dei Lich, primo dei suoi Cavalieri della Morte. Successivamente, quando indossò l'Elmo del Demonio, Arhtas divenne egli stesso il Re dei Lich. Questa storia viene raccontata in World of Warcfraft: Wrath of the Lich King Classic, riedizione dell'espansione uscita appena un anno fa.

In questo cosplay del Re dei Lich da World of Warcraft ritroviamo il Cavaliere della Morte immerso nel gelo e con indosso la sua lugubre armatura. Con Gelidanima piantata nel terreno, rabbioso, crudele e vendicativo intende inaugurare una nuova era oscura.