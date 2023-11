In attesa di World of Warcraft: The War Within, la serie arriverà mai su console?

La settimana di inizio novembre si è chiusa in grande stile per il mondo delle produzioni Blizzard: la software house ha annunciato World of Warcraft Worldsoul che avrà tre espansioni per tanti anni, e coinvolgerà gli utenti per un avvenire tutto all'insegna di World of Warcraft. Ma la serie arriverà mai su console? Sì, con molte probabilità.

Mentre i fan sono ancora in visibilio per le prime informazioni circa World of Warcraft: The War Within, il primo dei tre contenuti di Worldsoul, in casa Blizzard si parla "sempre" della possibilità di far uscire la serie su console. Secondo le dichiarazioni del vice presidente ed executive producer del brand, Holly Longdale, il team parla spesso della possibilità di far uscire il franchise dai confini dell'ecosistema PC.

Dai dettagli che hanno fatto seguito alla frase di cui sopra, parrebbe che quella di World of Warcraft su console sia "una questione complicata", soprattutto per un cambio di esperienza per gli utenti di quest'ultimo mondo dovrebbero vivere rispetto a quella di chi videogioca su PC. Tuttavia, anche qualora l'approdo di World of Warcraft dovesse divenire una realtà per il team nel medio-lungo termine, ciò passerebbe comunque in secondo piano rispetto al supporto che verrà offerto ai contenuti del suddetto Worldsoul. Pur non trattandosi di problematiche tecniche, come dichiarato da Longdale, il popolare brand di Blizzard non è ancora pronto ad arrivare su console.