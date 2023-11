World of Warcraft Worldsoul annunciato: avrà tre espansioni, la prima è The War Within

Il pubblico della BlizzCon 2023 sussulta all'annuncio di World of Warcraft Worldsoul (Saga dell'Anima del Mondo), il nuovo arco narrativo dell'MMORPG composto da tre espansioni nuove di zecca a cui il team di Blizzard sta lavorando per il futuro del franchise.

World of Warcraft Worldsoul si aprirà con l'arrivo, previsto entro il 2024, di World of Warcraft The War Within, la prima delle tre espansioni facenti parte dell'arco narrativo.

In questo capitolo d'apertura della Saga dell'Anima del Mondo, avventurati in mondi sotterranei mai visitati prima, pieni di meraviglie nascoste e pericoli incombenti, fino alle profondità oscure dell'impero nerubiano, dove l'imperscrutabile Aralda del Vuoto sta radunando le forze degli aracnidi per mettere in ginocchio Azeroth. Dispensa giustizia sui servitori dell'Ombra, indaga sugli oscuri motivi dietro alle macchinazioni dell'Aralda e diventa parte dell'emozionante nuova avventura che si protrarrà per le prossime tre espansioni di WoW, ovvero The War Within, Midnight, e The Last Titan.

Effettuando il pre-order delle tre edizioni World of Warcraft: The War Within potrete sbloccare una serie di vantaggi che vi saranno d'aiuto nelle prossime avventure dell'MMORPG. Tutte le edizioni includono un potenziamento istantaneo al livello 70 e l'espansione acclamata dalla critica Dragonflight. Inoltre, l'Epic Edition fornisce anche l'accesso alla beta e l'accesso anticipato a The War Within. Vi lasciamo al trailer di annuncio che trovate in apertura, e vi rimandiamo alla pagina ufficiale di World of Warcraft Worldsoul per ulteriori approfondimenti.

Nel corso della BlizzCon 2023, è stato annunciato anche World of Warcraft Cataclysm Classic, rifacimento della terza espansione dell'MMORPG.