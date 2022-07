World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic: annunciata la data d'uscita

Negli scorsi giorni sul sito ufficiale di Blizzard Entertainment è trapelata per errore la possibile data d'uscita per WoW Wrath of the Lich King Classic, poi velocemente rimossa. Arriva adesso la comunicazione ufficiale da parte degli autori, che rivelano quando sarà possibile rigiocare la celebre espansione di World of Warcraft.

Il leak interno si è rivelato alla fine corretto, dato che Wrath of the Lich King farà il suo ritorno in veste aggiornata per l'appunto il prossimo 26 settembre 2022 in contemporanea mondiale, come sempre in esclusiva PC. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo, spettacolare trailer dalla durata di trenta secondi, volto a confermare il giorno in cui sarà possibile esplorare ancora una volta il continente di Northrend.

I giocatori di lunga data, così come i neofiti, potranno dunque riscoprire una delle espansioni più apprezzate di tutto World of Warcraft, che introduce un nuovo, enorme scenario da esplorare, la professione Inscription e diversi dungeon e raid che coinvolgono decine di giocatori. In aggiunta, in vista dell'uscita di Wrath of the Lich King Classic, Blizzard mette a disposizione dei giocatori di WoW Burning Crusade Classic un potenziamento intitolato "Joyous Journeys", che dona un +50% all'esperienza accumulata per sviluppare il proprio personaggio.

Dopo le riedizioni di Burning Crusade e Wrath of the Lich King, i fan si chiedono se Blizzard continuerà su questa strada anche per le successive espansioni: l'eventuale WoW Cataclysm Classic si farà se lo vorranno i fan, ma per il momento gli sviluppatori non sembrano avere piani in tal senso.