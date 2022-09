World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic: il gelo di Northrend soffia in video

Il preannunciato lancio di World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic si concretizza con l'arrivo su PC della riedizione di una delle espansioni più amate dai fan del gioco di ruolo online di Blizzard Entertainment.

Disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli abbonati, la riproduzione autentica della seconda espansione di World of Warcraft offre a tutti gli appassionati l'opportunità di avventurarsi ancora una volta nelle distese gelate del continente settentrionale di Azeroth e vivere nuove esperienze ruolistiche insieme al proprio alter-ego e ai tanti esploratori che compiranno il medesimo viaggio. La storia leggendaria potrà essere vissuta su tutti i reami precedentemente dedicati ai contenuti di World of Warcraft: Burning Crusade Classic.

La redizione classica di Wrath of the Lich King comprende la temibile classe eroica del Cavaliere della Morte di livello 55, un sistema riprogettato per gli Achievement di World of Warcraft che celebra le imprese compiute dai giocatori e la professione di Inscription, che consente agli appassionati di scrivere glifi che potenziano il personaggio, ne alterano l'aspetto o ne modificano le proprietà di incantesimi e abilità.

Con il ritorno di Wrath of the Lich King assistiamo anche all'evoluzione degli strumenti per la creazione dei gruppi di WoW, oltre all'arrivo di numerose ottimizzazioni che puntano a rendere ancora più avvincente il viaggio da compiere tra i venti gelidi di Northrend. In calce e in cima alla notizia trovate le nuove immagini e i video che celebrano il lancio di WoW Wrath of the Lich King Classic su PC.