World of Warcraft in Xbox Game Pass? Sarebbe molto difficile, dice Microsoft

Sony ha manifestato in più di un'occasione le sue preoccupazioni in merito all'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft. La divisione PlayStation teme, tra le altre cose, l'eccessiva crescita alla quale potrebbe andare incontro Xbox Game Pass accogliendo i molteplici giochi del publisher americano.

Come abbiamo già trattato in altre notizie, Microsoft sta invece cercando spiegare alla Competition and Markets Authority, l'autorità anti-trust del Regno Unito, che il portfolio di Activision non è poi così impressionante. A pagina 75 del documento inviato da Microsoft alla CMA, nello specifico, si legge che l'82% dei ricavi di Activision vengono generati da tre franchise ben precisi: Call of Duty (che continuerà a stare su PlayStation per almeno altri dieci anni); Candy Crush Saga (un gioco mobile che non entra in concorrenza con PlayStation); World of Warcraft (un MMORPG disponibile solo su PC estraneo al mercato console).

Per quanto riguarda World of Warcraft, non sembra sussistere neppure il "pericolo" di un suo arrivo in PC Game Pass. Certo, il catalogo guadagnerebbe ulteriore prestigio accogliendo un prodotto di tale portata, ma Microsoft ha spiegato che un'operazione del genere è quasi infattibile. A pagina 78 scrive: "Una grande percentuale dei guadagni di Activision è attribuibile a World of Warcraft, un singolo gioco dotato di una sottoscrizione che non fa parte di nessun servizio in abbonamento multi-gioco. Sarebbe tecnicamente molto difficile integrarlo in un servizio in abbonamento multi-gioco".

Wolrd of Warcraft, da MMORPG vecchia scuola quale è, richiede una sottoscrizione mensile per essere giocato, un aspetto che lo renderebbe quasi inconciliabile con un servizio come Game Pass già dotato di un abbonamento proprio. Il messaggio che intende far passare Microsoft, dunque, è chiaro: anche se dovesse riuscire ad acquistare Activision-Blizzard, non potrebbe comunque contare su uno dei suoi pezzi più pregiati per aumentare l'appeal di Game Pass.