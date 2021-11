World of Warcraft su Xbox: secondo un rumor verrà annunciato ai TGA 2021

Mentre continua ad essere alta l'attenzione su Activision Blizzard per via delle vicende che hanno coinvolto il CEO e altri dipendenti, spuntano in rete alcune voci di corridoio riguardanti il possibile arrivo di World of Warcraft sulle console Microsoft.

Sembrerebbe infatti che alcuni utenti abbiano analizzato il codice sorgente del portale ufficiale Xbox e abbiano estrapolato alcune informazioni molto interessanti. Sebbene non vi siano prove del fatto che le informazioni in questione siano realmente state ricavate dal sito (al momento sono stati pubblicati solo screenshot), le immagini finite sui forum come ResetEra fanno riferimento all'arrivo di World of Warcraft: Complete Edition su Xbox il prossimo 9 dicembre 2021. Come potete facilmente intuire, la data in questione potrebbe suggerire il cosiddetto 'shadow drop' in occasione dei The Game Awards 2021, ovvero un annuncio all'evento con pubblicazione immediata.

Al momento non vi è modo di sapere se tali rumor abbiano o meno fondamento e dovremo attendere l'evento organizzato da Geoff Keighley per scoprire se l'MMO più popolare di sempre stia per approdare su nuove piattaforme.

