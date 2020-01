World of Warships 0.9.0: la Exeter è tra le nuove ricompense di Twitch!

Per celebrare il lancio dell'aggiornamento 0.9.0 di World of Warships, Wargaming ha preparato una nuova serie di ricompense speciali ottenibili dagli spettatori di Twitch semplicemente guardando gli streaming.

Visto il tema del nuovo aggiornamento, non poteva non essere scelta la Exeter, nave da guerra Premium della Royal Navy britannica, come ricompensa epica di questo mese. Questo prezzo pregiato può essere ottenuto una sola volta per spettatore, ma per fortuna le ricompense non terminano affatto qui.

Durante tutto il periodo dell'aggiornamento 0.9.0, guardando gli streaming sbloccherete una missione di combattimento settimanale direttamente nel vostro Porto. In totale ci saranno quattro missioni di combattimento, e ogni missione verrà attivata settimanalmente per tutti gli spettatori:

Giocare Meglio : dal 16 al 30 gennaio

: dal 16 al 30 gennaio Capodanno Lunare : dal 23 gennaio al 6 febbraio

: dal 23 gennaio al 6 febbraio X Madre Russia : dal 30 gennaio al 13 febbraio

: dal 30 gennaio al 13 febbraio Carnevale di Venezia: dal 6 febbraio al 2 febbraio

Inoltre, un container speciale di Twitch verrà inviato direttamente nel Porto mentre guardate gli streaming Potete ricevere fino a cinque di questi container durante l'aggiornamento 0.9.0, e in ognuno di essi troverete 100.000 crediti, segnali assortiti e consumabili Premium assortiti.

Ricordiamo che le Ricompense di Twitch, le Sfide e le Ricompense epiche possono essere ottenute guardando gli streaming ufficiali del canale di World of Warships o degli streamer di Twitch che giocano a World of Warships con le ricompense attive. Il canale Twitch ufficiale di World of Warships è generalmente in diretta ogni martedì e giovedì dalle 18:00, e il venerdì alle 17:00. Assicuratevi che il vostro account di Twitch sia collegato all'account Wargaming, altrimenti non riceverete nessuna ricompensa.