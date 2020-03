World of Warships si aggiorna: i Cacciatorpedinieri Europei entrano nel Negozio Premium

Grazie all'ultimo aggiornamento che ha portato World of Warships alla versione 0.9.2, nel Negozio Premium del simulatore navale di Wargaming.net sono apparsi i nuovi Cacciatorpedinieri Europei e tanti pacchetti per velocizzare l'acquisizione di esperienza del proprio Comandante digitale.

Con l'arrivo dell'update 0.9.2 di WoW, il Negozio Premium accoglie infatti dei pacchetti dedicati ai Cacciatorpedinieri Europei Visby, Vasteras, Skane e Oland, con oggetti ingame e consumabili come dobloni, segnali, mimetiche e crediti da spendere per ulteriori elementi di gioco e personalizzazioni.

Tutti i nuovi pacchetti dedicati all'ultima serie di vascelli europei, con relativo albero tecnologico pieno di abilità da sbloccare, saranno disponibili nello store interno di World of Warships fino alle ore 06:00 italiane di venerdì 20 marzo. Chi acquisterà uno di questi pacchetti potrà ottenere un bonus alla conversione di punti Esperienza della Nave in Punti di Exp Tecnica fino al 21 marzo, il tutto per avere una partenza avvantaggiata con queste unità.

Con i nuovi Cacciatorpedinieri Europei, l'universo simulativo di WoW si espande ulteriormente grazie all'ingresso di abilità come quelle rappresentate dai Siluri dalla Lunga Portata. Per ogni dettaglio sui bonus e sui contenuti di ciascun pacchetto disponibile nel Negozio Premium di World of Warships, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale del simulatore free-to-play di Wargaming.net per PC, PS4 e Xbox One.