World of Warships: il Calendario dei vari di Aprile celebra la nave da battaglia Tirpitz

Mentre il rumore delle esplosioni e delle salve di proiettili richieggia tra i flutti di World of Warships durante l'evento King of the Sea X, WarGaming.net pubblica il Calendario dei vari di Aprile 2020 per ricordare le date in cui i vascelli ricreati nel simulatore free-to-play hanno cominciato a prestare servizio.

La protagonista indiscussa del nuovo Calendario dei vari di WoW è la Tirpitz, una nave da battaglia di classe Bismarck della marina militare tedesca. Il varo di questo storico vascello avvenne infatti l'1 aprile del 1936 e, pur senza partecipare a numerose azioni belliche nel corso della Seconda Guerra Mondiale, si guadagnò l'appellativo di "Solitaria Regina del Nord" (per via delle sue missioni intraprese tra i fiordi della Norvegia) dopo l'affondamento della nave gemella Bismarck da parte delle forze degli Alleati.

Dotata di una batteria principale di cannoni da 380mm dalla ricarica veloce e di una corazzatura evoluta, la Tirpitz vantava anche una pesante batteria secondaria di cannoni che consentivano di coprire un'area dal raggio di 7,7km. Nella sua trasposizione videoludica, i Comandanti di World of Warships possono accedere anche a consumabili come i Caccia, i Velivoli da Ricognizione e i Siluri, oltre alla capacità di ottenere mimetiche che consentono di acquisire un maggior numero di Crediti e di punti Esperienza in ciascuna battaglia.

A chi ci segue, ricordiamo inoltre che fino al 3 aprile è possibile riscattare il bonus da 14 giorni di account Premium gratis di World of Warships, un incentivo pensato da WarGaming.net per consentire ai fan vecchi e nuovi del titolo di fruire dei benefici Premium nel corso dell'emergenza Coronavirus.