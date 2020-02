World of Warships: come infliggere più danni colpendo i punti critici

Dopo avervi spiegato come usare la Squadra di Riparazione, in questa mini-guida di World of Warships ci concentriamo sul sistema di danni del gioco, parlandovi dell'importanza di colpire i punti critici delle navi.

Una delle principali caratteristiche che definisce l'efficienza dei giocatori è il danno inflitto in battaglia. Ecco perché è importante capire come funziona il sistema di danni di World of Warships, in modo da massimizzare i punti vita sottratti agli avversari con gli attacchi.

Prendiamo ad esempio la corazzata giapponese Fuso, la cui migliore configurazione ha 57.100 HP totali. Una corazzata è praticamente una piccola e complessa città galleggiante. A livello strutturale è divisa in una prua e una poppa, una cittadella, una sovrastruttura e una casamatta.

A ciascuna di queste parti è assegnato un certo numero di HP. La prua della Fuso ha 3.700 HP, la poppa 3.400, la casamatta 8.500 e la sovrastruttura 1.500. Gli ingegneri hanno provato a riunire tutti i compartimenti cruciali della nave, come il comparto motore e la santabarbara, al centro della nave e a proteggerli con più corazza possibile.

Questa parte della nave è chiamata cittadella. Il suo valore deve essere rispecchiato nel gioco, in quanto nessuna nave può continuare a combattere se la cittadella viene distrutta. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di attribuirgli tutti gli HP, vale a dire 57.100 punti vita.

Cosa ancora più importante, ogni nave dispone di una speciale parte "virtuale" che possiamo chiamare "scafo complessivo". Quello della Fuso ha 42.800 HP. Sommando tutte le parti della Fuso, dunque, il totale è 117.000 punti. In ogni caso il contatore dell'integrità della nave mostra 57.100 punti. Ciò significa che basta causarle 57.100 danni per metterla fuori combattimento.

E non importa a quale parte della nave vengano inflitti i colpi. La differenza tra le parti risiede solo nella velocità a cui vengono inflitti loro i danni. Questo concetto non è semplice e, a prima vista, può sembrare un po' complicato.

Proviamo a capire come funziona con un esempio specifico. Immaginate un proiettile che vola verso la Fuso e che infligga esattamente 3.000 punti di danno. Infliggerà questi danni solo se colpirà la cittadella. Colpendo qualsiasi altra parte meno importante della nave, ne infliggerà solo 1/6.

Ad esempio, se colpisce la parte di prua, gli HP totali della nave giapponese diminuiranno di soli 1.000 punti. Ma se 1/6 di 3.000 punti di danno è 500, perché gli HP diminuiscono di 1.000? Il fatto è che quando un proiettile colpisce la parte anteriore, toglie 500 punti da questa parte della nave e altri 500 punti dallo "scafo complessivo".

Tuttavia, la parte più interessante avviene dopo che la prua della Fuso viene colpita da 8 proiettili, che quando viene distrutta smetterà di ricevere ulteriori danni. Ora i danni verranno inflitti solo allo "scafo complessivo" e ogni colpo infliggerà solo 500 punti invece di 1.000.

Facciamo notare inoltre che in gioco c'è un suggerimento per smettere di sprecare colpi su una parte distrutta della nave. Tuttavia, sparando alla prua "distrutta" verrà distrutto lo "scafo complessivo". Come risultato, l'integrità della corazzata diminuirà di 46.500 punti. Continuando a sparare alla prua dopo questa soglia, non sarà possibile infliggere ulteriori danni perché tutta la parte anteriore e lo scafo complessivo non hanno più HP. Tuttavia, poppa, casamatta, sovrastruttura e cittadella sono intatti e la Fuso continuerà a combattere.

Per questo motivo, quando attaccate una nave avversaria prestate sempre attenzioni ai suoi punti critici, e alla sua integrità strutturale. Cercate di colpire i punti critici prioritari come la cittadella, evitando di puntare alle parti già distrutte.