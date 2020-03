World of Warships: disponibili le nuove Missioni di Combattimento Settimanali

In coincidenza dell'ultimo Community Streaming tenutosi su YouTube, i ragazzi di Wargaming.net hanno lanciato le nuove Missioni di Combattimento Settimanali di World of Warships.

La nuova tornata di sfide di WoW segue la conclusione della Stagione 8 delle Battaglie di Clan e sprona tutti i Comandanti digitali a lanciarsi in una serie di attività multiplayer che garantiranno dei bonus ingame crescenti in relazione all'impegno profuso, al numero di partite disputate e, ovviamente, alle vittorie conseguite.

Nel novero delle Missioni di Combattimento Settimanali rientreranno anche le Sfide Giornaliere, delle competizioni online a obiettivi con cui ottenere 500 Gettoni Reali da spendere all'interno dell'Armeria per acquisire dobloni, oggetti consumabili, personalizzazioni e i benefici dell'account Premium.

Il completamento di tre Missioni sbloccherà uno spazio nel Porto, con la possibilità di acquisirne ulteriori due raggiungendo gli obiettivi designati rispettivamente da nove e venti Sfide Giornaliere. Per tutte le informazioni sulle nuove Missioni di Combattimento, vi rimandiamo al link del sito ufficiale di WoW. Sapevate inoltre che è ufficialmente partito il Torneo King of the Sea X di World of Warships? A tutti gli appassionati di lungo corso e ai nuovi arrivati nell'universo simulativo di WoW, consigliamo infine di leggere questo nostro approfondimento su World of Warships con tattiche e tecnologie navali nella storia.